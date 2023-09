’Horner ziet straf-truc als enige lichtpuntje race Perez’

Red Bull Racing veroverde vandaag de constructeurstitel in Japan. De Oostenrijkse renstal heeft dit titel vandaag te danken aan de zege van Max Verstappen. Sergio Perez viel uit na een rampzalige race. Teambaas Christian Horner vindt het ontlopen van een gridstraf in Qatar het enige lichtpuntje van de race van Perez.

De Mexicaanse coureur raakte tijdens de race betrokken bij meerdere incidenten. Bij de start werd hij geraakt na een duel met Lewis Hamilton, hij kreeg daarna een tijdstraf voor een foutje tijdens de Safety Car-fase en een paar rondjes later werd hij weer bestraft nadat hij Kevin Magnussen van de baan had getikt. Perez viel daarna uit, maar Red Bull stuurde hem daarna toch weer de baan om zo zijn tweede tijdstraf in te lossen.

Red Bull-teambaas Christian Horner was trots op het resultaat van zijn team. De Britse teambaas leefde vanzelfsprekend ook mee met Perez. In gesprek met Motorsport.com zocht Horner naar antwoorden voor de teleurstellende race: "Hij had een slechte start. Daarna werd hij op een ongelukkige wijze geraakt in bocht één. Daarna liep hij schade op aan zijn voorvleugel door het incident met Lewis. Hij haalde daarna Fernando in tijdens de Safety Car. Toen was hij iets te optimistisch in het duel met Magnussen, daarbij beschadigde hij zijn voorvleugel en zijn besturing. Het enige goede is dus dat we een gridstraf voor Qatar wisten te voorkomen."