Alonso hekelt boordradio-acties: "Typisch iets voor de FOM"

Het publiek werd in Japan getrakteerd op een aantal klassieke tirades van Fernando Alonso over de boordradio. De Spaanse coureur leek niet zo blij te zijn met een aantal tactische keuzes van zijn team Aston Martin. Alonso werd na afloop geconfronteerd met zijn woorden. Hij laat weten dat alles uit context is gehaald.

Alonso kwam in Japan als achtste over de streep. Op het circuit van Suzuka beleefde hij een frustrerende middag waarin hij te maken kreeg met veel sterke tegenstanders. Over de boordradio sprak hij zich uit over de tactische keuzes van zijn team. Alonso riep dat ze hem voor de leeuwen hadden gegooid met zijn vroege pitstop. Daarna liet hij weten dat hij Esteban Ocon niet kon bijhouden en dat zijn team iets moest bedenken.

Na afloop van de Japanse Grand Prix meldde Alonso zich bij de internationale media om zijn dag te bespreken. Hij stelde tegenover Motorsportweek dat zijn reacties iets anders in elkaar staken: "Het is altijd hetzelfde liedje. Het is echt een FOM-actie, ze halen het volledig uit de context. Ik weet niet wat andere coureurs roepen als ze achter een langzamere coureur rijden die makkelijk bij je wegrijdt. Misschien vinden ze het wel oké, maar ik wil coureurs liever inhalen op de baan."