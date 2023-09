Vasseur feliciteert Red Bull: "Ze hebben het fantastisch gedaan"

Het team van Ferrari was tijdens de Grand Prix van Japan overduidelijk het derde team. De Italiaanse renstal kon Red Bull Racing niet bijhouden en ze werden ook verslagen door McLaren. Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur toonde zich sportief en na afloop feliciteerde hij Red Bull direct met de constructeurstitel.

Red Bull prolongeerde op het circuit van Suzuka de constructeurstitel. De zege van Max Verstappen was uiteindelijk genoeg voor de titel. Achter de Nederlandse coureur kwamen McLaren-coureurs Lando Norris en Oscar Piastri als tweede en derde over de streep. Ferrari-coureurs Charles Leclerc en Carlos Sainz moesten het doen met de vierde en de zevende plaats. Ze presteerde hierdoor net iets beter dan de Mercedessen van Lewis Hamilton en George Russell.

Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur had vanzelfsprekend op een beter resultaat gehoopt. De Franse teambaas van Ferrari toonde zich wel sportief toen hij terugkeek op de race in gesprek met Sky Sports: "Ik wil ten eerste even Red Bull Racing en Max Verstappen feliciteren, ze hebben het echt weer fantastisch gedaan. McLaren was hier gewoon sneller dan wij dit weekend waren. We moeten op dit soort circuits gewoon flinke stappen gaan zetten. Maar, wij zullen wel gaan blijven vechten tot het einde van het seizoen."