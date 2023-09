Leclerc droomde van podium na 'uitvalbeurt' Verstappen

Charles Leclerc kwam vandaag in Japan als vierde over de streep na een foutloze race. De Ferrari-coureur dacht echter eventjes dat hij op het podium was gefinisht. Na afloop van de race liet hij weten dat hij dacht dat Max Verstappen was uitgevallen in plaats van Sergio Perez.

Verstappens Red Bull-teamgenoot Sergio Perez kende een rampzalige race in Japan. Hij raakte betrokken bij meerdere incidenten, viel uit en kwam daarna toch nog de baan op om een tijdstraf in te lossen. Het zorgde voor verwarring bij Leclerc, want hij dacht dat Verstappen was uitgevallen. Dit zou betekenen dat Leclerc een podiumplaats had gescoord, maar al snel kwam hij erachter dat dit niet het geval was.

Na afloop van de race kon Leclerc hier eigenlijk wel om lachen. De Monegask was tevreden met zijn resultaat en hij legde daarna zijn verwarring uit aan Motorsportweek: "Ik was niet bezig met was Max aan het doen was omdat ik dacht dat hij een pitstop maakte tijdens de Safety Car, of na de Safety Car. Ik had geen idee wat er aan de hand was. Ik dacht dus dat hij was uitgevallen. Ik dacht dus tot en met de laatste ronde dat ik op podiumkoers lag, maar toen ik naar het bord en zag ik P4 staan."