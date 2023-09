Russell verklaart frustraties: "Het is een rampzalig seizoen"

Ook George Russell beleefde vandaag een tegenvallende Japanse Grand Prix. De Britse Mercedes-coureur kwam na een stressvolle slotfase als zevende over de streep. Hij was tijdens de race nogal fel over de boordradio, maar na afloop laat hij weten dat men hier niet teveel achter moet zoeken.

Russell reed in de slotfase eventjes rond op de derde plek. Oscar Piastri was echter veel sneller dan Russell was een soort sitting duck. Daarna belandde de Brit in een duel met zijn Mercedes-teamgenoot Lewis Hamilton en Carlos Sainz. Hij had daarvoor al een fel duel uitgevochten met Hamilton en Mercedes greep nu in. Russell moest zijn teamgenoot laten passeren, maar daarna glipte ook Sainz erlangs.

Uitlaatklep

Russell sprak zijn ergernissen tijdens de race uit over de boordradio. De hele wereld kan hiervan meegenieten en in gesprek met Sky Sports sprak Russell zich hierover uit: "Als je 48 rondjes bezig bent, dan doe je er alles aan om een matige strategie te laten slagen. De radio is dan een goede uitlaatklep om je frustratie kwijt te raken. Het was heel moeilijk om iemand in te halen. Piastri reed op versere banden en zelfs hij kwam er niet zomaar voorbij. Hij had er twee rondjes voor nodig."

Rampzalig

Russell bekijkt het restant van het seizoen race voor race. Hij heeft geen persoonlijke doelen meer en hij geeft aan dat hij nu alleen nog maar aan zijn team gaat denken: "Het is nu het doel om tweede te worden in het constructeurskampioenschap. Voor mij persoonlijk is het gewone kampioenschap geen doel meer. Het is echt een rampzalig seizoen waarin we zoveel kansen hebben laten liggen. Lewis bevindt zich op een goede positie met de derde plaats."