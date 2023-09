Perez baalt van incidenten: "Ik was eigenlijk een passagier"

Sergio Perez beleefde een rampzalige dag in Japan. Op het circuit van Suzuka was hij betrokken bij meerdere incidenten en viel hij uit. Zijn team Red Bull Racing werd constructeurskampioen, maar Perez kon niet echt een feestje vieren. Hij verklaarde na afloop dat zijn auto meer schade had dan gedacht.

Perez raakte bij de start betrokken bij een incident met Lewis Hamilton. Toen de Safety Car de baan opkwam dook Perez naar binnen voor een nieuwe voorvleugel. Hij handelde niet correct tijdens de Safety Car waardoor hij een tijdstraf van vijf seconden kreeg. Hij reed vervolgens ook nog tegen de Haas van Kevin Magnussen aan en dat leverde hem nog een tijdstraf op. Hij viel vervolgens uit waarna hij weer de baan opkwam op zijn tijdstraf alsnog in te lossen.

Passagier

Het was niet het resultaat waar hij op had gehoopt. De incidenten gooiden roet in het eten en Perez legde het na afloop uit in gesprek met Motorsport.com: "Ik had een verschrikkelijke start. Ik was bij het ingaan van bocht 1 eigenlijk een passagier. Ik had Sainz aan mijn rechterkant en Lewis aan mijn linkerkant. Ik verloor mijn hele endplate. Toen ik bocht 2 inging, had ik geen grip meer aan de voorkant. We vervingen de voorvleugel, maar ik had alsnog geen grip. Dus ik denk dat er meer schade was."

Magnussen

Perez ontweek vervolgens vragen over het feit dat hij weer naar buiten moest komen na zijn uitvalbeurt. Wel keek hij ook nog terug naar zijn tweede crash van de dag. Hij raakte Magnussen en volgens Perez was dit een gevolg van zijn eerste klapper: "Ik worstelde enorm met de voorkant van mijn auto tijdens het remmen. Ik kon niet op tijd stoppen en deze crash was dan ook overduidelijk mijn fout."