Hamilton eist reactie van Mercedes: "We hebben een lange weg te gaan"

Lewis Hamilton kwam in Japan als vijfde over de streep, maar hij was niet tevreden. De Britse Mercedes-coureur kende een teleurstellende race en hij moest veelvuldig vechten met zijn teamgenoot George Russell. Hamilton wil verandering zien en hij heeft zijn team de nodige opdrachten gegeven.

Hamilton raakte hij de start van de race op het circuit van Suzuka betrokken bij een incident met Sergio Perez. Hij hield de schade beperkt, maar hij wist zich daarna wel staande te houden. Hij vocht vervolgens meerdere duels uit met zijn teamgenoot Russell. De twee Mercedes-coureurs belandden zelfs naast de baan en in de slotfase mocht Hamilton zijn teammaat met een teamorder passeren. Toch was hij niet tevreden.

Richting

Hamilton is niet blij met de huidige auto. Hij ziet het gat met Red Bull Racing groter worden en hij ziet dat McLaren steeds beter wordt. In gesprek met Sky Sports is hij enorm uitgesproken: "Ik heb om bepaalde dingen gevraagd voor de richting die we volgend jaar op gaan. Ik denk dat ze naar alle punten van mij en George hebben geluisterd. Ik heb geen idee hoe goed de auto volgend jaar is, maar we hebben een heel lange weg te gaan."

McLaren

Hamilton hamert er op dat zijn team gaat doorwerken. Hij wil veranderingen zien en hij wil dat zijn team kijkt naar de progressie van McLaren: "De aankomende zes maanden moeten de beste zes maanden qua ontwikkeling ooit worden. We moeten het gat gaan dichten, we moeten weer op de deur gaan kloppen. Je ziet dat McLaren dat ook heeft gedaan. We moeten kijken naar wat ze hebben gedaan en we moeten die kant op gaan. Dat is de juiste richting. Ik weet zeker dat mijn team dat kan."