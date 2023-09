Perez verzamelt vrachtlading aan strafpunten in Japan

Sergio Perez maakte het wel heel bont tijdens de Grand Prix van Japan. De Mexicaanse Red Bull Racing-coureur raakte betrokken bij meerdere incidenten en dat zorgde uiteindelijk voor een uitvalbeurt en een flinke hoeveelheid strafpunten. Hij moet nu goed opletten om een schorsing te voorkomen.

Perez werd door Red Bull in de slotfase de baan opgestuurd om zijn tweede tijdstraf van vijf seconden in te lossen. De Mexicaan ontving deze straf voor het incident met Kevin Magnussen. Eerder ontving hij eenzelfde straf voor zijn fout tijdens de Safety Car-fase. Uit de documenten van de FIA blijkt verder ook dat hij twee keer strafpunten op zijn superlicentie heeft ontvangen. In totaal heeft hij vandaag 4 strafpunten bij elkaar gereden. Hij staat nu op 7 strafpunten en bij 12 strafpunten volgt een schorsing.