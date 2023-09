Brown verklaart teamorder: "Ze bevonden zich in andere fases"

Het team van Red Bull Racing veroverde in Japan de constructeurstitel, maar het team van McLaren speelde de hoofdrol in de race. De Britse renstal kwam met Lando Norris en Oscar Piastri als tweede en derde over de streep. Het zorgde voor veel vreugde, maar ze moesten wel een teamorder uitvoeren. Zak Brown heeft daar een reden voor.

Piastri had zijn teamgenoot Norris na de eerste serie pitstops ingehaald. De Australiër zag echter dat zijn teammaat steeds groter werd in zijn spiegels. Norris smeekte of hij zijn teamgenootje mocht inhalen. Het team gaf groen licht en Piastri kreeg de opdracht om Norris er voorbij te laten. Hierna gebeurde er niets geks meer en wisten de twee coureurs hun posities vast te houden tot het einde van de race.

Bij McLaren was men vanzelfsprekend heel erg blij met het resultaat. CEO Zak Brown moest na afloop de reden achter de teamorder wel eventjes uitleggen aan Sky Sports: "Ze bevonden zich in verschillende fases met hun banden. Het was eigenlijk een vrij duidelijke race. Het is altijd zenuwslopend omdat het niet voorbij is tot het echt voorbij is. Het team levert gewoonweg elke week een top job. Ik denk dat we tijdens de volgende race ook sterk kunnen zijn."