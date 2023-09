Marko trots op Red Bull en Honda na titel

Red Bull Racing veroverde op het Suzuka Circuit de zesde constructeurstitel in de historie dankzij een klinkende overwinning van Max Verstappen. Adviseur van de Oostenrijkse renstal, Helmut Marko, is ontzettend trots op zijn eigen manschappen en de samenwerking met Honda.

Dat het teamkampioenschap in het land van de Japanse autofabrikant is binnen gehaald, maakt het extra speciaal voor Red Bull. "Hier in Japan de Honda-fabriek is een paar kilometer hier vandaan", begon Marko trots voor de microfoon van ViaPlay.

De Oostenrijker richtte daarna snel de pijlen op zijn protogé Verstappen. Vol bewondering sprak de 80-jarige uit Graz over zijn prestaties in de Japanse Grand Prix. "Wat Max heeft gedaan was ongelooflijk. Zijn start was niet zo best, maar kon de McLarens redelijk makkelijk in toom houden toen hij aan de leiding lag."

Verstappen was na de P5 van vorige week erop gebrand om critici en de concurrentie de mond te snoeren. "Max was erg gemotiveerd na Singapore. We weten nog steeds niet wat daar mis ging, maar hij bewees dat het eenmalig was. We kijken met plezier vooruit wat nog komen gaat."

Op de vraag waarom Red Bull zo succesvol is zei de voormalig F1-coureur het volgende. "Ik denk dat het een combinatie is van het team, dat erg gepassioneerd en gemotiveerd is. De meeste teamleden werken al heel lang samen. Met daarbij de belangrijke toevoeging van de Honda-motor en een excellente coureur", doelend op Verstappen.

Aan de andere kant van de garage ging het helemaal mis met Sergio Pérez. De Mexicaan had een zondag om snel te vergeten. Toch gelooft Marko dat de teamgenoot van Verstappen zich terug vecht in de resterende wedstrijden. "Het was voor Perez een ongelukkige dag. Het begon op de vrijdag. Hij kon zich niet meten met Max. In de race ging alles verkeerd wat verkeerd kon gaan. In de komende races zal hij er weer staan."

De komende dagen zal flink gefeest worden, maar dan moet Red Bull wel flink de portemonnee trekken. "In Doha gaan we het vieren, de alcohol is daar erg prijzig. Hopelijk kunnen we het betalen", grapte Marko tot slot.