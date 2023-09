Norris kon Verstappen niet aan: "Max is Max"

Achter het feestvierende Red Bull Racing, kwam het team van McLaren als tweede en derde over de finish. Lando Norris deed er alles aan om Max Verstappen aan te pakken, maar de tweede plaats was het eindresultaat. Norris had er geen probleem mee, hij is ontzettend trots op zijn team.

McLaren wilde zich in Japan bewijzen. Norris liet dat bij de start direct zien door Verstappen aan te vallen. Hij was er bijna langs, maar zijn Nederlandse rivaal liet hem er niet voorbij gaan. Norris moest zich daarna focussen op de tweede plaats, hij passeerde zijn teamgenoot Oscar Piastri na de pitstops en de tweede plek kwam daarna niet in gevaar. Norris juichte na de finish alsnog om het resultaat.

Ook in gesprek met interviewer van dienst Damon Hill was Norris nog trots. De grote glimlach op het gezicht van de Brit verraadde zijn enthousiasme: "Dit was weer een geweldige dag voor ons. Mijn start was heel erg goed. Ik had Max bijna te pakken. Max is Max, dus ik had niet zoveel kans in bocht twee. Ik deed mijn best en vergeleken met de rest van het veld was mijn pace best goed. Max had een flinke voorsprong, maar niet zo groot als eerst. Ik ben blij voor Oscar, dit is zijn eerste podium."