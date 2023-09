Verstappen apetrots: "We zijn bezig met een geweldig seizoen"

Max Verstappen liet in Japan zien dat niemand hem moet afschrijven. Na de teleurstellende race in Singapore, hield hij het hoofd koel op het circuit van Suzuka. De Nederlander behield de leiding, maakte geen fout en bezorgde zijn team de constructeurstitel. Verstappen was na afloop zo trots als een pauw.

Verstappen juichte na afloop als vanouds. Na één race zonder podium, ging hij er in Japan weer vol voor. Bij de start probeerde de McLarens van Oscar Piastri en Lando Norris het hem nog lastig te maken. Verstappen had hier geen boodschap aan, sloeg na de Safety Car een groot gat en reed daarna rustig door. Zelfs tijdens de pitstops kwam hij niet echt in gevaar en zijn zege was goed genoeg voor de constructeurstitel voor Red Bull.

Ongeloofelijk

Verstappen sprong zijn teamgenoten na afloop in de armen. Terwijl er een feestje losbarstte in de pitbox van Red Bull, bracht Verstappen de auto naar binnen. In gesprek met interviewer van dienst Damon Hill sprak Verstappen zich uit: "Het was echt een ongelooflijk weekend. Om hier te mogen winnen, is echt geweldig. De auto functioneerde heel erg goed op alle compounds vandaag."

Titel

Verstappens zege betekende ook de constructeurstitel voor zijn werkgever Red Bull. Zelfs met een uitvalbeurt van Sergio Perez was de titel een feit. Verstappen was vanzelfsprekend trots op dit resultaat: "Het allerbelangrijkste was vandaag het winnen van de constructeurstitel. Ik ben heel erg trots op iedereen hier op de baan en iedereen thuis op de fabriek. We zijn echt bezig met een geweldig seizoen dit jaar."