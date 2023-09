Hamilton wil dat stewards AI gaan gebruiken

De gebeurtenissen in de Singaporese kwalificatie zijn ook in Japan nog onderwerp van gesprek. Max Verstappen werd daar niet bestraft nadat hij zich meerdere keren schuldig leek te maken aan het blokkeren van andere coureurs. Om dit soort fouten in de toekomst te voorkomen, pleit Lewis Hamilton voor een hypermoderne oplossing.

Verstappen moest zich in Singapore melden voor drie verschillende acties in de kwalificatie. Het blokkeren van Yuki Tsunoda was de meest besproken actie van Verstappen. Hij kreeg echter een reprimande en daar zijn veel mensen het niet mee eens. Steward Matteo Perini bood in Suzuka zijn excuses aan voor het uitblijven van een straf. Desalniettemin willen veel coureurs dat er wordt gekeken naar de manier waarop straffen worden uitgedeeld.

Ook Lewis Hamilton was het niet eens met het uitblijven van een straf voor Verstappen. In Japan werd de Britse zevenvoudig wereldkampioen gevraagd naar deze situatie. Tegenover Motorsport.com liet hij weten dat hij niet blij is met de excuses van de stewards: "Nee, niet echt. Hoeveel jaar hebben we deze regels nu? Deze regel is al eeuwen hetzelfde. Ik denk dat we misschien maar eens naar AI moeten gaan kijken voor dit soort zaken. Dan krijgen we tenminste goede beslissingen op dit gebied."