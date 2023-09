Sainz paste set-up vlak voor start kwalificatie: "Invloed op mijn weekend"

Na twee pole positions op rij reed Carlos Sainz vandaag slechts de zesde tijd. De Spaanse Ferrari-coureur realiseerde zich dat zijn team niet snel genoeg zou zijn in Japan. Om toch nog tot een resultaat te komen, paste Sainz zijn set-up aan. Hij heeft geen spijt van deze ingrijpende keuze.

Het team van Ferrari heeft het overduidelijk zwaar op het circuit van Suzuka. Ze zijn het derde team achter Red Bull Racing en McLaren. Sainz verkeert in goede vorm en hij barst dan ook van het zelfvertrouwen. In Japan besloot hij daarom om zijn set-up aan te passen voorafgaand de kwalificatie. Het zorgde ervoor dat hij weer eventjes moest wennen aan zijn bolide, de zesde tijd was daarvan het eindresultaat.

Zwaktes

Sainz geeft na afloop van de kwalificatie toe dat hij de gevolgen van zijn keuzes zag aankomen. De Spanjaard heeft echter geen spijt, zo laat hij weten aan Motorsport.com: "We wisten voor dit weekend al dat deze baan onze zwaktes zou blootleggen. Met deze snelle karakteristieken, lange bochten en vandaag ook nog wind, zou het niet makkelijk worden. Ik heb vanochtend besloten om andere dingen uit te proberen op de auto. Ik heb de balans een beetje aangepast en datzelfde geldt voor de set-up."

Invloed

De aanpassingen zorgden echter niet voor het gewenste resultaat. Sainz besloot hierdoor om nog een keer zijn set-up aan te passen. Het was niet handig, maar Sainz is niet teleurgesteld: "Toen de kwalificatie begon zag ik dat mijn set-up niet werkte en we besloten daarom terug te gaan naar een soort basis set-up. Dat heeft waarschijnlijk invloed gehad op mijn kwalificatievoorbereiding en mijn weekend in het algemeen."