Perez zag voorsprong van Verstappen al aankomen

Max Verstappen heerste in de kwalificatie in Japan. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur was ruim een halve seconde sneller dan nummer twee Oscar Piastri en hij was bijna een seconde sneller dan zijn teamgenoot Sergio Perez. Volgens Perez komt dit door de huidige vorm van Verstappen.

Verstappen is al het hele weekend oppermachtig in de Formule 1. De Nederlandse Red Bull-coureur gunt zijn tegenstanders niets en is elke keer veel sneller. Zijn teamgenoot Sergio Perez heeft het al het gehele weekend zeer zwaar op het circuit van Suzuka. De Mexicaan moet veel tijd toegeven op zijn succesvolle teamgenoot, in de kwalificatie was het verschil vandaag welgeteld 0,773 seconden. Perez greep hiermee de vijfde tijd.

Verwachtingen

Na afloop geeft Perez aan dat hij dit resultaat wel had zien aankomen. Hij heeft het al sinds de eerste vrije training een beetje moeilijk en hij is hier goudeerlijk over in gesprek met Viaplay: "Om eerlijk te zijn, ik had dit wel verwacht. Ik had echt een enorm rommelige kwalificatie. Vooral het feit dat ik dat tweede setje moest missen in Q2 was heel erg lastig. Ik dacht niet dat we genoeg marge hadden in de eerste run, maar achteraf gezien was dit wel het geval."

Hoog niveau

Perez begrijpt dan ook wel dat Verstappen veel sneller is. De Mexicaan ziet dat zijn teamgenoot simpelweg beter is op het circuit van Suzuka. Daar doet hij ook niet moeilijk over: "Ik denk dat Max presteert op een heel hoog niveau en ik heb het maximale nog niet uit de auto weten te halen. Sinds ik hier op het circuit ben aangekomen, voel ik mij niet comfortabel in de auto. We hadden zo'n gat dus wel zien aankomen."

Verstappen

