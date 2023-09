Hamilton haalt uit: "Dit komt voor honderd procent door het concept"

Lewis Hamilton is bezig met een teleurstellend raceweekend in Japan. Op het circuit van Suzuka moet hij simpelweg teveel tijd toegeven op zijn concurrenten. Het zorgt voor veel teleurstelling bij de Britse zevenvoudig wereldkampioen. Hamilton stelt dat hij altijd wel te maken heeft met een slechte dag in een weekend.

Hamilton behaalde het derde gedeelte van de kwalificatie in Suzuka met het nodige geluk. Het scheelde niet veel of de Britse Mercedes-coureur had vroegtijdig kunnen gaan douchen. In het derde gedeelte van de kwalificatie kwam hij uiteindelijk niet verder dan de zevende tijd. Zijn achterstand op de pole position van Max Verstappen was meer dan een seconde. Hamilton was daar vanzelfsprekend niet blij mee.

Slechte dag

Na afloop van de kwalificatie wist de Brit dan ook niet helemaal wat hij precies moest zeggen. Hamilton zocht naar woorden in gesprek met zijn landgenoten van Sky Sports: "Gisteren hadden we een slechte dag. Elke weekend is er wel één van de drie dagen waarop we het moeilijk hebben. De balans was gisteren niet goed. We hebben vannacht een paar dingen aangepast en de auto voelt nu zeker iets beter aan."

Concept

Hamilton baalt vooral van de eerste sector. Volgens hem verliest Mercedes daar zeven tienden door het gedrag van de achterzijde van de auto. Hamilton deelt zijn teleurstelling: "We liggen echt heel erg ver achter. Volgens mij komt dat voor honderd procent door het concept. We moeten ervoor zorgen dat we dit voor volgend seizoen veranderen. Hopelijk gaan we dat doen. Ik heb alles gegeven en ik was blij met mijn rondjes. Ze waren alleen niet zo goed als die van anderen."