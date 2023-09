Norris juicht: "Geweldige dag voor ons"

Lando Norris bezorgde zijn team McLaren een geweldig resultaat in Japan. De Brit noteerde de derde tijd, zijn teamgenoot Oscar Piastri reed de tweede tijd. Norris kon goed meekomen en dat zorgde voor veel enthousiasme. De Britse coureur sprak van een geweldige dag.

Norris is al het hele weekend goed onder weg. De Britse coureur is snel en dat valt op. De Red Bull van Max Verstappen is vooralsnog te snel, maar achter de oppermachtige Nederlander is McLaren momenteel de eerste uitdager. Norris is normaal gesproken de snelste McLaren-coureur, maar nu werd hij toch verslagen door zijn jonge teamgenoot Piastri. Desalniettemin was Norris enorm tevreden met zijn resultaat.

Na afloop van de kwalificatie meldde de altijd vrolijke Norris zich op het rechte stuk. Hij bedankte het publiek in het Japans en sprak daarna met interviewer van dienst Jean Alesi: "Het is een heel erg goede dag voor ons. Als team is het een goed resultaat om de tweede en derde plek te pakken. Oscar deed het geweldig en Max doet dat natuurlijk altijd. Ik was best blij met mijn eerste rondjes. Het is best tricky, want het is niet makkelijk om alles hier goed voor elkaar te krijgen. Eén klein foutje kan voor veel tijdverlies zorgen. Ik ben blij. Het is een goede dag en een goede startplek voor morgen."