Piastri schittert: "Ik had het iets beter kunnen doen"

Oscar Piastri is bezig met een geweldig debuutseizoen in de Formule 1. De Australische McLaren-coureur liet dit seizoen al meerdere keren mooie dingen zien en in Suzuka reed hij de tweede tijd. Morgen start hij voor het eerst een Grand Prix op de eerste startrij, hij is trots op zijn resultaat.

Voor het eerst in zijn leven rijdt Piastri dit weekend op het circuit van Suzuka in Japan. De jonge Australiër liet echter op geen enkel moment zien dat hij nog maar een nieuweling is. Piastri moest vanzelfsprekend wel wat tijd toegeven op Max Verstappen, maar de rest van de coureurs konden niet aan zijn tijd komen. Hij versloeg zelfs zijn snelle teamgenoot Lando Norris en dat zorgde voor een grijns.

Piastri eindigde dit seizoen wel vaker in de top drie in de kwalificatie, maar dit is zijn beste resultaat tot nu toe. Na afloop besprak hij zijn rondje met interviewer van dienst Jean Alesi: "Mijn eerste rondje was best solide, daar was ik tevreden mee. Ik had het iets beter kunnen doen in de eerste chicane, maar het was alsnog een goede ronde. In mijn tweede rondje was mijn eerste sector goed, maar de andere twee niet. Ik ben uiteindelijk wel blij met de tweede plaats, het is tot nu toe echt een geweldig weekend."