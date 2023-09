FIA-stewards geven fout toe: Verstappen had bestraft moeten worden

De kwalificatie van vorige week is ook in Japan nog steeds onderwerp van gesprek. De kwalificatie in Singapore werd kenmerkt door foutjes van Max Verstappen. Hij moest zich voor drie momenten melden bij de stewards, maar hij kreeg geen straf. Dit zorgde voor veel ophef en de FIA heeft nu hun excuses aangeboden.

Verstappen moest zich vorige week bij de stewards melden voor drie momenten waarbij hij andere coureurs tot last was. Hij moest zich melden voor het blokkeren van meerdere coureurs in de pitlane, voor het mogelijk blokkeren van Logan Sargeant en voor het blokkeren van Yuki Tsunoda. Voor die laatste overtreding kreeg hij slechts een reprimande en dat zorgde voor veel verbazing. Eerder in het seizoen werden er immers wel gridstraffen voor dit soort momenten uitgedeeld.

In Japan is autosportfederatie FIA met een opvallend statement gekomen. Ze hebben de beelden nog een keertje bekeken en ze hebben nu een andere mening. Volgens Motorsport.com heeft steward Matteo Perini nogmaals naar het moment gekeken, hij geeft nu toe dat Verstappen een gridstraf had moeten ontvangen. Perini stelt daarnaast dat deze momenten geen precedent scheppen voor de rest van het seizoen. De stewards laten wel weten dat ze nog steeds achter het besluit staan dat ze hebben genomen over het moment in de pitlane.

Verstappen

