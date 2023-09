Herstel Ricciardo duurt mogelijk langer dan gedacht

Het is nog onduidelijk wanneer Daniel Ricciardo weer zal terugkeren in de Formule 1. De Australiër brak in Zandvoort zijn middenhandsbeentje en hij staat sindsdien aan de kant. Het was de planning om hem weer in te zetten in Qatar, maar AlphaTauri twijfelt hier nog aan.

Ricciardo rijdt sinds de Hongaarse Grand Prix weer in de Formule 1. De populaire Australiër werd toen aangesteld als vervanger van Nyck de Vries bij AlphaTauri. In Zandvoort ging het echter mis, tijdens de tweede vrije training brak hij zijn middenhandsbeentje. Hij werd een dag later al geopereerd, maar sindsdien is er zeer weinig bekend over zijn situatie. In Singapore liep hij weer door de paddock, maar zijn blessure was nog steeds duidelijk zichtbaar.

Simulator

AlphaTauri liet eerder weten dat ze hopen dat Ricciardo in Qatar weer kan gaan rijden. Trackside Engineering directeur Jonathan Eddolls laat tijdens de persconferentie op vrijdag weten dat het mogelijk nog langer duurt voordat Ricciardo terugkeert: "Hij zit nog in zijn herstelfase. We zijn er nog over aan het praten, maar ik wil nog geen doel noemen. Zijn herstel gaat goed en we hebben al wat simulatorsessies ingepland. Het ergste wat kan gebeuren, is dat hij weer gaat rijden voordat hij volledig fit is. Dat kan problemen opleveren."

Ricciardo zelf

Volgens Eddolls hangt de comeback volledig af van Ricciardo zelf. De Australiër weet zelf het beste hoe het met hem gaat, Edolls legt het uit: "Hij weet beter dan wie dan ook hoe het met de pijn gaat en hoe het herstel echt gaat. We zetten hem niet druk om terug te keren. We hebben op dit moment drie goede coureurs in de pool zitten, dus we hebben geen enorme haast. De focus ligt nu op zijn volledige herstel."

Verstappen

Heeft u vertrouwen in een zege van Max Verstappen in Japan? Profiteer dan mee van de successen, zet in en win!