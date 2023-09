Verstappen verwacht veel van McLaren in Suzuka

Max Verstappen wil dit weekend in Suzuka gewoon weer voor de zege gaan vechten. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur eindigde vorige week in Singapore voor het eerst in 2023 niet op het podium, maar dit weekend wil hij weer vlammen. Hij verwacht echter wel dat het team van McLaren hem het leven zuur kan gaan maken.

In Singapore beleefde het team van Red Bull Racing een matig raceweekend. Ze leken al hun snelheid kwijt te zijn en ze konden voor het eerst dit seizoen niet meevechten om de zege. Dit weekend wil de Oostenrijkse renstal weer gaan toeslaan op het circuit van Suzuka in Japan. Men heeft veel meer vertrouwen in een goede afloop dan vorige week in Singapore. Toch verwachten ze wel stevige concurrentie van een paar andere teams.

Stappen

Verstappen stelt voorafgaand de start van de eerste sessies dat Suzuka op papier een goed circuit is voor Red Bull. De Nederlander wijst in gesprek met de internationale media één team aan als de mogelijk grootste tegenstander: "Als we om ons heen kijken, dan zien we dat McLaren geweldige stappen zet. Normaal gesproken zijn ze best goed in de snelle bochten, dus ze kunnen hier denk ik best wel sterk zijn."

Indrukwekkend

Verstappen is onder de indruk van de opmars van McLaren. De Britse renstal begon op teleurstellende wijze aan het seizoen, maar daarna sloegen ze hard terug. Verstappen: "Het is echt indrukwekkend om te zien waar ze nu staan als je ziet waar ze aan het begin van dit seizoen stonden. Ook over een enkele ronde zijn ze heel snel, maar qua racepace weet je het nooit zeker. In de kwalificatie denk ik dat ze heel competitief kunnen zijn."