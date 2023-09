Verstappen wil Red Bull titel schenken: "Speciaal voor Honda"

Max Verstappen kan dit weekend nog geen wereldkampioen worden, maar zijn werkgever Red Bull Racing kan wel kampioen worden. De Oostenrijkse renstal kan in Japan op vrij eenvoudige wijze de constructeurstitel pakken. Verstappen is trots en hij geeft aan dat het een bijzondere prestatie zou zijn in het thuisland van Honda.

Honda is officieel gezien geen motorleverancier meer van Red Bull, maar op de achtergrond helpen ze nog wel bij het ontwikkelen van de krachtbronnen. De race in Japan is dan ook zeer speciaal voor het team van Red Bull Racing. De Oostenrijkse renstal heeft een goede band met het land en met Honda. Ze willen deze samenwerking dan ook gaan belonen met de tweede constructeurstitel op rij.

Honda

Verstappen is trots op zijn team. Hij wil er alles aan gaan doen om de constructeurstitel te pakken in Japan. In gesprek met Motorsport.com is hij duidelijk: "Het winnen van die titel zou sowieso een geweldige prestatie zijn. Dat was begin dit jaar ons doel. Iedereen in het team mag heel erg trots zijn op het geleverde werk, maar natuurlijk ook al in aanloop naar dit jaar, om weer zo'n goede auto af te leveren. Als we het hier zouden afmaken, dan zou het nog specialer zijn. Dat zou iets extra's betekenen, zeker voor Honda als je kijkt naar hun bijdrage."

Verrassing

Verstappen had daarnaast ook niet zien aankomen dat Red Bull al zo vroeg in het seizoen constructeurskampioen zou kunnen worden: "Dat had niemand verwacht. Ik moet wel zeggen dat de verrassing begin dit jaar het grootst was. Het team en ik hadden toen verwacht dat het heel close zou worden en dat was aan het begin natuurlijk niet het geval. Gedurende het jaar gaat iedereen andere ideeën uitwerken en dat komt het veld dichterbij elkaar. Ik vond begin dit seizoen echter het meest verrassend."