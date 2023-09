Lawson wil niet opnieuw reservecoureur worden

Liam Lawson rijdt dit weekend in Japan zijn vierde Grand Prix uit zijn prille Formule 1-loopbaan. De AlphaTauri-invaller maakt veel indruk, maar het lijkt er op dat hij volgend seizoen niet op de grid staat. Lawson geeft zelf aan dat hij niet blij is als hij in 2024 weer een reserverol krijgt.

Lawson rijdt sinds de derde vrije training in Zandvoort voor het team van AlphaTauri. De Nieuw-Zeelander werd daar opgetrommeld omdat Daniel Ricciardo zijn middenhandsbeentje had gebroken bij een crash. Sindsdien zit Lawson achter het stuur en hij presteert zeker niet slecht. Hij kan zijn teamgenoot Yuki Tsunoda aardig bijhouden en hij scoorde vorige week in Singapore zelfs zijn eerste WK-punten.

Toch lijkt het er op dat AlphaTauri voor volgend seizoen kiest voor Tsunoda en Ricciardo als coureurs. Dat zou betekenen dat Lawson weer aan de zijlijn staat. In Japan geeft de Nieuw-Zeelander aan dat er nog maar weinig tijd is geweest om over de toekomst te praten. Hij wordt geciteerd door Motorsport.com: "Ik ben niet blij als ik weer reservecoureur word, al weet ik natuurlijk wel hoe moeilijk het is om Formule 1-coureur te worden. Ik weet hoe lastig het soms kan zijn. Wat gebeurt, gebeurt. Ik heb er nog niet genoeg over nagedacht. Ik probeer gewoon het maximale uit deze kans te halen."