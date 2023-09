Verstappen haalt uit: "Dan zijn het geen echte fans"

Max Verstappen hoopt dit weekend weer te kunnen domineren in de Formule 1. Na de tegenvallende race in Singapore, wil hij in Japan weer gaan meevechten om de zege. Verstappen wil weer domineren zoals hij dit jaar wel vaker deed, hij vindt mensen die dat niet kunnen waarderen geen echte fans.

Verstappen kende afgelopen weekend in Singapore een zeer tegenvallende race. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur had de tien voorgaande Grands Prix gewonnen, maar in de Aziatische stadstaat ging het niet naar wens. Hij worstelde met zijn auto, hij viel af in Q2 en hij moest zich door het veld heen worstelen in de race. In Japan wil hij sportieve wraak nemen, hij wil weer winnen en het maakt hem niets uit wat anderen daarvan vinden.

Geen interesse

Verstappen heeft deze week al meerdere keren aangegeven dat hij zich op zijn plek voelt in Japan. De Nederlander wil winnen. Volgens een aantal kenners was de spannende race in Singapore goed voor de sport, maar Verstappen laat aan de internationale media weten dat dit hem niet boeit: "Om eerlijk te zijn, daar heb ik geen interesse in. We werden daar duidelijk verslagen. Ik denk niet aan wat goed of niet goed is voor de Formule 1. Wij waren dit jaar gewoon veel beter dan de rest van het veld."

Geen echte fans

Die grote voorsprong van Verstappen en Red Bull zorgde dit seizoen voor veel klachten op sociale media. Mensen zijn van mening dat de Formule 1 hierdoor saai wordt. Verstappen heeft daar geen boodschap aan: "Als mensen dat niet kunnen waarderen, dan zijn het geen echte fans. Maar goed, zo gaat het nu eenmaal. Daarom ben ik ook zo relaxt in deze situatie. Wij deden het niet goed in Singapore en andere teams deden het gewoon beter, ze verdienden het om te winnen. Ze hoeven niet te winnen omdat mensen zeggen dat het saai is dat wij winnen."