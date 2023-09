Lawson wil vlammen op bekend terrein: "Dol op deze baan"

Liam Lawson rijdt dit weekend een bijzondere Grand Prix op het circuit van Suzuka. De AlphaTauri-invaller is dit seizoen immers ook actief in de Japanse Super Formula. Hij kent het circuit dan ook als zijn broekzak en hij geeft aan dat hij haast niet kan wachten om dit weekend achter het stuur te kruipen.

Lawson combineert dit seizoen zijn rol als invalkracht bij de Red Bull-teams met een stoeltje in de Super Formula-klasse. Hij rijdt in dit kampioenschap voor het team van Mugen en hij staat momenteel tweede in de tussenstand. In de afgelopen maanden heeft hij veel meters gemaakt op Suzuka. Eerder dit jaar reed hij er ook in de Super Formula, maar kwam hij toen slechts als vierde over de streep. Hij moest de zege laten aan Ritomo Miyata.

Lawson rijdt in Japan zijn vierde Grand Prix uit zijn nog prille Formule 1-loopbaan. De Nieuw-Zeelander scoorde in Singapore punten en hij spreekt zich enthousiast uit in de vooruitblik van AlphaTauri: "Ik was heel erg blij met mijn eerste punten in Singapore. Ik ben veel zin in de race op Suzuka, want ik ken dit circuit best goed door mijn Super Formula-activiteiten. Ik heb hier vaak getest en geracet en ik ben echt dol op deze baan. Het is een Formule 1-baan en het was enorm cool toen ik hier voor het eerst racete. Het is een iconische baan. Het is heel old skool met veel gras en geen ruimte voor een fout."