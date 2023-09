Wolff vreest voor Ferrari: "Ze hebben nu de overhand"

De teams van Ferrari en Mercedes zijn momenteel bezig met hun eigen gevecht. Beide renstallen maken nog kans op de tweede plaats in het constructeurskampioenschap. Mercedes heeft momenteel de tweede plaats in handen, maar Toto Wolff is van mening dat Ferrari momenteel veel beter voor de dag komt dan zijn team.

Het team van Ferrari heeft in de afgelopen paar weken een flinke comeback gemaakt. De Italiaanse renstal profiteerde niet van de tactische fouten van Mercedes in Zandvoort, maar daarna ging het ze goed af. In Monza was Ferrari razendsnel en vocht Carlos Sainz zelfs nog eventjes met racewinnaar Max Verstappen en afgelopen weekend in Singapore werd Sainz de eerste coureur die de Red Bulls wist te verslaan in 2023. Bij Mercedes ging het daarna iets minder goed.

Mercedes-teambaas Toto Wolff vreest dat Ferrari steeds dichterbij gaat komen. Momenteel heeft Mercedes nog een voorsprong van 24 punten ten opzichte van Ferrari, maar die voorsprong kan snel verdwijnen. Wolff is dan ook duidelijk tegenover de internationale media: "We hebben een paar puntjes voorsprong op ze. We moeten vanaf nu gewoon sneller zijn en meer punten scoren. Ik denk wel dat ze op dit moment gewoon de overhand hebben. Ze waren in Monza heel erg snel en dat op een circuit met heel erg veel rechte stukken. Ook in Singapore waren ze snel, terwijl er hier veel bochten zijn."