Marko hoopt dat 'buitengewone aandacht' voor Perez-rel snel voorbij is

Helmut Marko leeft nog steeds met de gevolgen van zijn uitspraken over Sergio Perez. De teamadviseur van Red Bull Racing zweeg in Singapore over de veelbesproken zaak. Marko hoopt dat de zaak nu meer naar de achtergrond gaat verdwijnen, hij vond de aandacht voor zijn woorden nogal overdreven.

Marko zorgde na afloop van de Italiaanse Grand Prix voor veel ophef door zich uit te spreken over de focus van Sergio Perez. Volgens de Oostenrijker was Perez veel minder gefocust dan bijvoorbeeld Max Verstappen of Sebastian Vettel omdat hij een 'Zuid-Amerikaan' is. Zijn woorden zorgde voor veel woede in Mexico, ook vanuit de paddock klonk veel kritiek. De FIA besloot Marko daarna zelfs een officiële waarschuwing te geven.

Marko heeft aan de vooravond van de Japanse Grand Prix voor het eerst gereageerd op de ophef. De Oostenrijkse adviseur hoopt dat de 'buitengewone aandacht' voor zijn woorden snel voorbij is. Marko vertelt in gesprek met zijn landgenoten van OE24 hoe hij zijn waarschuwing van de FIA ontving en wat hij precies van de aandacht vond: "Ik kreeg gewoon een e-mailtje. Ik heb het gevoel dat er veel bewust werd aangestuurd in deze zaak, maar ik wil nu niet meer over deze zaak gaan zeggen."