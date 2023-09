Massa ziet reacties van Wolff en Marko als goed teken

Felipe Massa houdt de gemoederen in de Formule 1 nog steeds flink bezig. De Braziliaan is hard bezig met zijn juridische stappen tegen de FIA en de FOM om de wereldtitel van 2008 in handen te krijgen. Hij ziet recente reacties vanuit de Formule 1 als een goed teken.

Massa doet er alles aan om de wereldtitel van 2008 in handen te krijgen. De Braziliaan is van mening dat hij deze titel had gewonnen als de door Crashgate verstoorde Grand Prix van Singapore niet had meegeteld. Recent lieten Toto Wolff en Helmut Marko zich uit over de zaak. Wolff gaf aan dat hij de zaak met veel interesse volgt en Marko grapte dat Lewis Hamilton wel een wereldtitel kan missen.

Massa ziet deze reacties van de kopstukken van Mercedes en Red Bull Racing als een goed teken. De Braziliaan legt het uit aan Motorsport.com: "Het laat zien dat we op het juiste pad zitten en dan mensen in de Formule 1 inzien hoe belangrijk deze zaak eigenlijk is. Ik hoop dat de FIA en de FOM vandaag de dag anders zijn dan in 2008. Ze hebben de kans om dit te bewijzen door de fouten uit het verleden recht te zetten in het voordeel van onze sport."