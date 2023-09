Aston Martin ergert zich aan uitblijven straf Verstappen

Red Bull Racing beleefde afgelopen weekend een teleurstellende race in Singapore. Ook Max Verstappen had het zwaar, maar hij had geluk dat hij geen straf ontving na afloop van de kwalificatie. Bij het team van Aston Martin zijn ze daar flink kwaad over, ze eisen consistentie van de stewards.

Verstappen moest zich na afloop van zijn teleurstellende kwalificatie melden bij de stewards voor drie vergrijpen. Verstappen ontving uiteindelijk slechts twee reprimandes voor het blokkeren van de pit exit, een opvallend moment met Logan Sargeant in de laatste bocht en het blokkeren van Yuki Tsunoda. Vooral dat laatste moment zorgde voor veel verwarring. Verstappen blokkeerde overduidelijk de AlphaTauri, maar er volgde geen gridstraf en dat zorgde voor veel ergernis.

Veel andere teams plaatsten hun vraagtekens bij deze beslissing van de stewards. Verstappen kreeg voor het blokkeren van Tsunoda slechts een reprimande omdat hij niet goed te horen had gekregen dat de Japanner eraan kwam. In soortgelijke gevallen werden er eerder dit seizoen wel gridstraffen uitgedeeld. Aston Martins sportief directeur Tom McCullough laat zijn ergernis spreken bij PlanetF1: "De stewards beschikken zelf over alle beschikbare informatie. Als iemand je blokkeert, dan vinden wij dat enorm frustrerend. Maar goed, wat we echt willen is consistentie."