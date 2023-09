Brundle verrast door Red Bull: "Auto zag er onbestuurbaar uit"

Het team van Red Bull Racing beleefde een teleurstellend raceweekend in Singapore. Voor het eerst dit seizoen waren ze niet oppermachtig en wisten ze voor het eerst ook niet te winnen. Het zorgde voor een bijzonder spannende race en volgens Martin Brundle was het simpelweg niet het weekend van Red Bull.

Red Bull had voorafgaand het raceweekend in Singapore laten weten dat ze een zware race verwachtten, maar zo zwaar hadden ze waarschijnlijk ook niet verwacht. In de kwalificatie liep alles al helemaal in de soep toen zowel Max Verstappen als Sergio Perez afvielen in Q2. Een inhaalrace was nodig om de eer te redden, maar de vijfde plaats van Verstappen was uiteindelijk het beste resultaat van het team.

Gekko

Oud-coureur en huidig Sky Sports-commentator Martin Brundle zag ook dat Red Bull door het ijs zakte. In zijn column voor zijn werkgever laat Brundle zijn mening horen: "Red Bull startte de race vanaf de elfde en de dertiende plek na twee miserabele trainingsdagen. De auto, die dit seizoen aan de weg kleeft als een gekko in superlijm, zag er plotseling bijna onbestuurbaar uit. Ze probeerden een afstelling te vinden voor de hobbels en de specifieke uitdagingen van het circuit, maar alles leek de verkeerde kant op te gaan."

Pech

Red Bull koos in de race vervolgens voor een alternatieve strategie. Ze besloten op de harde band te starten en ze konden daardoor ook geen pitstop maken tijdens de Safety Car-periode. Brundle: "Ze moesten simpelweg buiten blijven, want geen enkele andere band had het einde gehaald zonder extra stop. Nu hadden ze een extra Safety Car nodig, maar toen waren de banden van Perez eraan en daarna moest ook Verstappen naar binnen komen. Drie rondjes daarna viel Esteban Ocon stil en kwam er een Virtual Safety Car, het was gewoon niet het weekend van Red Bull."