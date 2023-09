Verstappen onthult speciale helm voor Japanse Grand Prix

Max Verstappen rijdt dit weekend in Suzuka met een speciaal helmontwerp. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur zal in Japan gaan rijden met een bijna volledig witte helm. Verstappen beleefde in het verleden veel successen in Japan en zal dit weekend dus gaan rijden met een opvallend design.

Het land Japan heeft een speciaal plekje in het hart van Verstappen. Hij reed er in 2014 zijn eerste meters voor Toro Rosso tijdens de eerste vrije training, hij beleefde veel successen met een Honda-motor achterin zijn auto en hij veroverde vorig seizoen zijn tweede wereldtitel op Suzuka. Verder is ook het EA Sports-logo op zijn helm vervangen door het logo van EA FC 24, het voormalige FIFA.