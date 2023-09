Vasseur bewaart de rust: "Kunnen nu niet ineens kampioen worden"

Het team van Ferrari beleefde in Singapore een sterk raceweekend. Carlos Sainz was de eerste coureur die in 2023 de Red Bulls wist te verslaan. Het was het tweede raceweekend op rij waarin Ferrari goed voor de dag kwam, maar Frédéric Vasseur wil nog niet te vroeg gaan juichen. Hij wil dat zijn team kalm blijft.

Sainz beleefde in Singapore een zeer sterk raceweekend. De Spaanse Ferrari-coureur presteerde sterk in de vrije trainingen en hij pakte tevens de pole position. Sainz behield de leiding in de race en na een spannende strijd met Lando Norris, George Russell en Lewis Hamilton kwam hij als winnaar over de streep. Hij won voor de tweede keer in zijn loopbaan en bij Ferrari was men enorm blij. In Monza kon Sainz immers ook al geruime tijd meekomen.

Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur wil te veel optimisme bij zijn team voorkomen. De Fransman wil niet vergeten hoe Ferrari aan het seizoen begon, hij spreekt zich uit bij Motorsport.com: "Ik denk dat we kalm moeten blijven. We moesten een moeilijke conclusie trekken dat alles slecht ging en dat we van alles moesten veranderen. Het is dus niet zo dat we na twee weekenden ineens wereldkampioen kunnen worden. We moeten gewoon rustig blijven en dezelfde aanpak blijven hanteren om stap voor stap verder te gaan met de ontwikkeling."