Horner snapt gefrustreerde Verstappen: "Hij verbergt zijn emoties niet"

Max Verstappen kon afgelopen weekend in Singapore niet meevechten om de zege. De Red Bull-bolide viel voor het eerst in 2023 enorm tegen. Verstappen meldde zich tijdens het raceweekend meerdere keren zwaar gefrustreerd op de boordradio. Red Bull-teambaas Christian Horner begrijpt de emoties van Verstappen wel.

De frustratie bij Verstappen was vooral te merken in de vrije trainingen en de kwalificatie. De Nederlander ergerde zich aan de slecht bestuurbare auto. Hij liet onder meer weten dat Red Bull zeker iets fout had gedaan en hij grapte over de boordradio ook dat hij zou winnen als het om een driftwedstrijd zou gaan. Uiteindelijk kwam hij na een foutloze race als vijfde over de streep, maar dat was vanzelfsprekend niet het resultaat waar hij op had gehoopt.

Red Bull Racing-teambaas Christian Horner begrijpt de frustraties van zijn topcoureur. De Britse teambaas laat weten dat Verstappen hier simpelweg veel omgeeft. In gesprek met PlanetF1 is Horner duidelijk: "Hij is de beste en meest competitieve coureur waar mee we ooit hebben gewerkt. Hij is gewoon wie hij is. Je weet dat als hij in de auto stapt, hij 110 procent zal gaan geven. Dat is precies wat hij hier heeft gedaan. Het is gewoon een enorm eerlijke gast en hij verbergt zijn emoties niet. Ik geloof dat hij teleurgesteld was, net als de rest van het team."