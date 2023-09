Vasseur looft bijzondere 'truc' van Sainz

Carlos Sainz schreef afgelopen weekend de Grand Prix van Singapore op zijn naam. De Spaanse Ferrari-coureur stond in de laatste rondjes enorm onder druk, maar hij had een plannetje bedacht. Hij gaf Lando Norris expres DRS zodat de Mercedessen niet dichterbij konden komen. Volgens Frédéric Vasseur had Sainz dit zelf bedacht.

De slotfase van de Singaporese Grand Prix was zeer spannend. Vier coureurs vochten om de zege. Sainz had al de halve race te maken met de McLaren van Lando Norris en in de laatste rondjes kwamen de pijlsnelle Mercedessen van Lewis Hamilton en George Russell ook dichtbij. Sainz besloot van zijn gas te gaan waardoor Norris zijn DRS kon gebruiken. Hierdoor konden Hamilton en Russell het gat met Sainz amper verkleinen.

Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur was vanzelfsprekend zeer tevreden met de zege van Sainz. De Franse teambaas wilde zijn coureur zoveel mogelijk helpen, maar de DRS-strategie kwam toch echt uit de koker van Sainz zelf. Vasseur wordt geciteerd door Motorsportweek: "Dat was volledig het idee van Carlos. Ik wil niet zeggen dat het voor de hand liggend was, maar hij wist dat hij meer te vrezen had van de Mercedessen dan van Norris. Norris reed op dezelfde banden en hij had dezelfde pace. Hij vormde geen risico, behalve als onze banden het zouden begeven. Het was dus heel slim van Carlos."