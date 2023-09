Wolff steunt Russell: "Zal niet opnieuw gebeuren"

George Russell kwam in Singapore van een koude kermis thuis. De Britse Mercedes-coureur ging in de slotfase vol voor de zege, maar in de laatste ronde parkeerde hij zijn bolide in de muur. Teambaas Toto Wolff leeft mee met Russell, hij denkt dat dit niet nog een keer zal gebeuren.

Het team van Mercedes maakte in de slotfase van de Grand Prix een dappere keuze. Tijdens de Virtual Safety Car-fase werden Russell en zijn teamgenoot Lewis Hamilton naar binnengehaald. Ze kregen allebei een vers setje mediums en de twee Britten gingen daarna als de brandweer. Ze openden de aanval op Lando Norris en raceleider Carlos Sainz. Russell kwam er bijna voorbij, maar in de slotronde schoof hij de muur in.

Concentratie

Russell baalde als een stekker. Zijn teambaas Toto Wolff leefde mee met zijn Britse coureur. De Oostenrijker deelde een paar complimenten uit in gesprek met de internationale media: "Ik leef mee met George. Zijn weekend was voor 99,99 procent perfect. Het is pas zijn tweede seizoen in een competitieve auto, hij vocht voor wat hij waard was. Om de race te winnen moest hij Norris en Sainz inhalen, dat was alleen mogelijk om er vol voor te gaan. Lando kuste de muur, George reed achter hem aan en hij deed hetzelfde. Alleen wel harder. Zijn concentratie viel even weg en toen was het gedaan."

Geen herhaling

Wolff zag dat Russell na afloop van de race in zak en as zat. De Oostenrijkse teambaas denkt dat Russell in de nabije toekomst weer hard zal toeslaan. Hij verwacht heel erg veel van zijn coureur: "George is echt een racer in hart en nieren. Hij is hier helemaal kapot van. Dit tweede seizoen bij Mercedes is een leerschool voor hem. Wanneer we vechten om de wereldtitel of de zege, dan zal dit niet opnieuw gebeuren."