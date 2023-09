Horner hekelt geruchten: "Dat heeft geen effect op onze onderdelen"

Het team van Red Bull Racing zakte afgelopen weekend volledig door het ijs in Singapore. De Oostenrijkse renstal was voor het eerst in 2023 niet dominant in de Formule 1. Ze werden voor het eerst verslagen en men vroeg zich af of dit misschien kwam door de nieuwe technische richtlijn. Christian Horner verwijst die geruchten naar het rijk der fabelen.

In Singapore gold afgelopen weekend voor het eerst een nieuwe technische richtlijn. De FIA had deze opgesteld omdat ze erachter waren gekomen dat sommige teams toch met flexibele vleugels rondreden. Dit kon niet worden ontdekt in de gebruikelijke tests en daarom besloot de autosportfederatie in te grijpen. In Singapore moesten de teams met flexibele onderdelen hun auto aanpassen, anders zou er een straf volgen.

Red Bull presteerde zeer slecht in Singapore en volgens een enkeling kwam dit door de technische richtlijn. Red Bull-teambaas Christian Horner is dit onzin. In gesprek met Motorsport.com reageert hij nogal fel: "Ik weet dat iedereen het daar dolgraag op zou willen gooien, maar zelfs dat aspect kunnen we niet de schuld geven. Het heeft namelijk effect gehad op welgeteld nul onderdelen van ons. Het probleem van Singapore is allemaal terug te leiden naar de engineering en naar de voorbereiding in de simulator."