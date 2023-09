Norris haalde opgelucht adem: "Ik dacht dat ik het had verpest"

Lando Norris kwam in de straten van Singapore op een knappe tweede plaats over de finish. Norris haalde opgelucht adem, want hij was zeer dicht bij een zeer ongelukkige uitvalbeurt. Hij raakte namelijk de muur in de laatste ronde, hij legt uit wat er precies gebeurde.

Het publiek werd in de slotfase van de Grand Prix van Singapore getrakteerd op een intense strijd om de zege. Carlos Sainz, Norris en de Mercedessen van George Russell en Lewis Hamilton maakten allemaal kans op de overwinning. Russell was zeer dichtbij, maar voordat hij Norris kon verschalken ging het mis. Hij raakte de muur en schoof in de allerlaatste ronde van de race de muur in.

Norris zag het gebeuren in zijn achteruitkijkspiegel. De Britse McLaren-coureur haalde opgelucht adem, want hem overkwam precies hetzelfde. Norris legt dit verder uit tegenover de internationale media: "In de laatste ronde kon ik iets meer ademhalen. Ik raakte de muur op precies dezelfde plek als George. Ik raakte de muur echter met mijn voorkant, ik was eventjes bang dat ik het had verpest. Ik had alleen de stuurrichting een beetje beschadigd, hij stond niet helemaal meer recht. Gelukkig was dat het. Het was dus een geweldig race, maar wel met stress van start tot finish."