Hamilton denkt te weten waarom Red Bull tegenvalt: "Misschien werken ze aan 2024"

In Singapore ging de zege voor het eerst dit seizoen niet naar een Red Bull Racing-coureur. In de straten van de Aziatische stadsstaat ging de zege naar Carlos Sainz. De Spanjaard hield de Britten Lando Norris en Lewis Hamilton achter zich. Laatst genoemde denkt dat de terugval van Red Bull te maken heeft met het ontwikkelingsproces.

Red Bull Racing wist tot dit weekend alle Grands Prix in 2023 te winnen. In Singapore zakte de Oostenrijkse renstal echter volledig door het ijs. Max Verstappen en Sergio Perez werden allebei al in Q2 uitgeschakeld en in de race kwamen ze met de nodige moeite naar voren. Niemand wist wat er precies aan de hand was bij Red Bull, wel verwacht men dat ze aankomend weekend in Suzuka weer kunnen meevechten om de zege.

Prachtig

Ook Lewis Hamilton wist niet precies wat er aan de hand was bij de concurrent. De Britse Mercedes-coureur werd er tijdens de persconferentie voor de top drie naar gevraagd. Hij tastte in eerste instantie in het duister: "Ik heb niet echt naar de andere teams gekeken dit weekend, dus ik weet niet precies waarom ze minder pace hebben. Ik denk dat het prachtig is om te zien dat andere teams meevechten. McLaren heeft veel snelheid gevonden en het is geweldig om te zien dat Ferrari weer snel is."

2024

Hamilton heeft echter wel een idee waarom Red Bull zoveel langzamer was dan normaal. De Brit wijst namelijk naar het doorontwikkelen van de auto: "Ik denk dat ze niet verder zijn gegaan met ontwikkelen. McLaren heeft hier een updatepakket meegenomen. Andere teams nemen ook updates mee, maar Red Bull werkt aan de auto voor volgend jaar. Ze hebben minder tijd in de windtunnel, dus ze gebruiken waarschijnlijk wat tijd van dit jaar voor de auto van volgend jaar. Maar goed, ik denk dat het gewoon één van die dingen is. Ze liggen zover voor dat ze hun huidige auto misschien minder ontwikkelen."