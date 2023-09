Sainz haalt opgelucht adem: "We moesten hiervoor vechten"

Carlos Sainz is de man die de zegereeks van Max Verstappen ten einde heeft gebracht. In Singapore kwam de Spanjaard als winnaar over de streep na een zenuwslopende slotfase. Sainz beleefde een aantal spannende momenten, maar hij stelt dat dit er simpelweg gewoon bij hoort.

Sainz startte de race op de pole position en hij de start behield hij de leiding. Zijn teamgenoot Charles Leclerc kreeg de opdracht om iedereen achter hem op te houden, Sainz kreeg hierdoor de kans om een gat te creëren. De Spanjaard kon echter niet weglopen bij de rest van het veld. In de slotfase werd het nog eventjes spannend toen Lando Norris en de Mercedessen van George Russell en Lewis Hamilton dichtbij kwamen.

Sainz vreesde in de laatste paar rondjes even voor zijn tweede zege uit zijn loopbaan. Maar toen Russell crashte, kwam de zege van Sainz niet meer in gevaar. Na afloop spreekt hij zich hierover uit bij Sky Sports: "Het was net dat kleine beetje stress dat ik er liever niet bij heb. Een overwinning kan je nooit makkelijk binnenhalen. We hebben van alles een beetje gehad tijdens de race. We moesten hiervoor vechten, de strategie moest goed zijn en we moesten onze plannen niet weggooien. Deze zege smaakt echt heel zoet."