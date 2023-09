Puntenpakker Lawson blijft kritisch: "Ik moet beter starten"

Liam Lawson heeft de eerste punten uit zijn Formule 1-loopbaan gepakt. De Nieuw-Zeelandse AlphaTauri-invaller reed een geweldige race waarin hij bijna geen fouten maakte. De negende plaats was een welkome beloning voor Lawson. Ondanks het goede resultaat, was hij toch niet helemaal tevreden met zichzelf.

Sinds Lawson in Zandvoort mocht invallen voor de geblesseerde Daniel Ricciardo, gaat het elk weekend ietsje beter. In Zandvoort en op Monza wist Lawson al veel indruk te maken, maar in Singapore presteerde hij het sterkst. Hij behaalde Q3 in de kwalificatie en in de race vocht hij voortdurend om de punten. Hij profiteerde van de late uitvalbeurt van George Russell en hierdoor kwam Lawson als negende over de streep.

Lawson pakte daarmee twee WK-punten en dat is een enorme opsteker voor het tegenvallende AlphaTauri. De Nieuw-Zeelander kreeg een enorm applaus van zijn team en zijn familie, maar hij was toch zelfkritisch. Lawson stelt in gesprek met Sky Sports dat het beter kon: "Ik denk dat we ons resultaat hebben gemaximaliseerd. We hadden niet dezelfde snelheid als de jongens voor ons. Ik moet gewoon mijn starts beter voor elkaar krijgen, want ik heb al twee weekenden op rij posities verloren in de eerste ronde. Dat maakt het voor ons alleen maar lastiger."