Horner toch trots: "Dat werkte eigenlijk best wel goed"

Het team van Red Bull Racing beleefde een rampzalig weekend in Singapore. De Oostenrijkse renstal is al maandenlang onverslaanbaar in de Formule 1, maar in Singapore was dat niet het geval. De zegereeks van het team werd verbroken, maar teambaas Christian Horner maakt zich niet druk.

Red Bull beleefde gisteren een rampzalige kwalificatie. Max Verstappen en Sergio Perez werden allebei al in Q2 geëlimineerd en dat betekende dat ze een inhaalrace moesten gaan rijden. Ondanks een verkeerde strategische keuze tijdens de Safety Car, Red Bull maakte geen pitstops, kwam Verstappen wel als vijfde over de streep. Perez moest iets meer tijd toegeven op de kop van het veld.

Pech

Red Bull-teambaas Christian Horner had vanzelfsprekend gehoopt op een beter resultaat in Singapore. De Brit laat aan Servus TV weten dat hij niet teleurgesteld is: "De alternatieve strategie op de hards werkte eigenlijk best wel goed. Sainz had mensen voor ons opgehouden, maar de Safety Car kwam op het slechtste moment. Ze kregen allemaal een gratis pitstop! Daarna waren onze banden er slecht aan toe. Zonder de Safety Car hadden we kunnen meekomen met de top vijf."

Suzuka

Volgende week krijgt Red Bull weer een kans om goed voor de dag te komen. De Oostenrijkse renstal kan dan weer gaan schitteren in de Japanse Grand Prix op het circuit van Suzuka. Horner denkt dat daar alles weer goed gaat komen met zijn team: "Dat hoop ik wel. We gaan het zien, maar een circuit met een meer traditionelere lay-out helpt ons denk ik wel. Ik verwacht dat we daar sterk zullen zijn."