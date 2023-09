Sainz maakt Ferrari trots: "Wat een geweldig gevoel!"

Carlos Sainz heeft de heerschappij van Red Bull Racing doorbreken. De Spanjaard hield het hoofd koel in de bloedhitte van Singapore. Hij moest ervoor vechten, maar hij wist te winnen. Sainz was enorm blij met zijn resultaat en jubelde na afloop in de microfoon.

Sainz begon de Grand Prix van Singapore op de pole position. De Spanjaard hield de leiding in handen, maar hij kon daarna niet wegrijden bij de concurrentie. Toen de Mercedessen in de slotfase stopten voor een vers setje banden, werd het nog eventjes heel erg spannend. George Russell kon echter geen poging wagen, hij knalde de muur in in de allerlaatste ronde van de race.

Geweldig gevoel

Na afloop van de race sprong Sainz in de armen van zijn teamgenoten. Hij meldde zich met een enorme glimlach bij de microfoon van interviewer van dienst David Coulthard: "Dit is een geweldig gevoel, wat een geweldig weekend! Ik wil iedereen bij Ferrari bedanken voor het geweldige werk dat ze hebben geleverd nadat we op een moeilijke wijze aan dit seizoen zijn begonnen. We kregen alles voor elkaar dit weekend en in deze race. We hebben gewonnen en ik weet zeker dat heel Italië en heel Ferrari trots zijn."

Norris

Sainz moest in de slotfase hard gaan vechten voor de zege. Hij zag in zijn spiegels Norris, Russell en Hamilton verschijnen. Zijn team had echter een slim plannetje bedacht: "De Safety Car zorgde ervoor dat we eerder naar binnen moesten dan we hadden verwacht. Ik wist dat het een lange stint zou gaan worden. Aan het einde werd het nog wel een beetje krap. We besloten Lando DRS te geven en dat werkte."