Verstappen blijft realistisch: "Hoop dat we een paar punten kunnen scoren"

Max Verstappen realiseert zich dat hij vandaag voor een lastige opgave staat. De Nederlander kan zijn elfde Grand Prix op rij gaan winnen, maar hij start in Singapore slechts op de elfde plaats. Verstappen blijft vlak voor de start van de race redelijk pessimistisch over zijn kansen.

Red Bull Racing domineert dit seizoen in de Formule 1. In Singapore is het echter een ander verhaal, want de Oostenrijkse renstal is bezig met een zeer tegenvallend weekend. Verstappen en zijn teamgenoot Sergio Perez vielen allebei af in het tweede gedeelte van de kwalificatie. Alhoewel de data op vrijdag nog liet zien dat Red Bull de beste racepace heeft, lijkt een zege haast onmogelijk te zijn.

Verstappen toont zich vlak voor de start van de Grand Prix van Singapore een realistische man. De Nederlander verwacht geen zege en laat tijdens de build-up weten wat zijn verwachtingen zijn: "Realistisch gezien wordt dit een lange avond voor ons. Het is heel erg moeilijk om auto's in te halen op dit circuit, maar dat maakt deze Grand Prix ook zo enorm mooi. Het is ook een lange race. Hier kunnen veel dingen gebeuren, dus ik hoop dat we aantal punten kunnen scoren."

