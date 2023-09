O'Ward weer in actie voor McLaren tijdens VT1 van Abu Dhabi

Pato O'Ward zal net als in 2022 tijdens de eerste vrije training van Abu Dhabi plaatsnemen in de McLaren. Dat heeft de renstal via sociale media bekend gemaakt. De Mexicaan is op dit moment actief in de IndyCar voor de formatie uit Woking en zal in 2024 opnieuw uitkomen in de Amerikaanse tegenhanger van de Formule 1.

Pato O’Ward will be back in our F1 car in Abu Dhabi! 馃檶



After another successful season with @ArrowMcLaren, Pato will once again take part in FP1 at the #AbuDhabiGP. pic.twitter.com/2qRChZTZVg