Lawson met gemengde gevoelens na sterk optreden in kwalificatie

Liam Lawson verraste vriend en vijand met een tiende plek op de startgrid voor de Grand Prix van Singapore. De tijdelijke vervanger van Daniel Ricciardo stootte op het allerlaatste moment door naar het laatste segment en duwde daarmee concullega Max Verstappen opzij voor een plek bij de beste tien. Voor de Red Bull-protogé was de strijd om de beste plekjes voor zondag een totaal nieuwe ervaring, maar volgens de Nieuw-Zeelander zat er meer in het vat.



''Het is natuurlijk spannend om in Q3 te zitten'', begon Lawson. Teamgenoot Yuki Tsunoda was nog de sterkste in Q1, maar doordat de Japanner last had van verkeer, kwam hij niet verder dan P15. Volgens de RB-junior had er meer ingezeten voor beide wagens. ''We hebben de prestaties niet gemaximaliseerd, en dat is iets waar we naar moeten kijken. Het is jammer voor Yuki, want we hebben een sterk pakket en hij ziet er comfortabel uit in de auto. Voor mij had het te maken met de warming-up, omdat ik te weinig grip in de laatste ronde niet voelde en er veel verkeer was in de laatste sector, dus dat was lastig.''



Toch was er zeker ook ruimte voor tevredenheid bij de jonge Kiwi. ''Ik ben blij om Q3 te halen, maar er is meer potentieel om hogerop te komen. Het is jammer, maar ik leer nog steeds en er komt nog meer. Vandaag ging goed, maar morgen is het belangrijkste. Ik start in een goede positie op P10, maar het is een lange race en dat zal een uitdaging zijn. We zullen ons concentreren op het maximaliseren van onze auto en het rijden van onze race'', sloot Lawson strijdvaardig af.

Verstappen

Heb je vertrouwen in een zege van Max Verstappen in de straten van Singapore? Zet in en win!