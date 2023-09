Russell apetrots op tweede tijd: "Enorm uitdagende sessie"

George Russell start de Singaporese Grand Prix van morgen vanaf de tweede plaats. De Britse Mercedes-coureur presteerde optimaal van de problemen bij Red Bull Racing, maar hij was wel net een fractie langzamer dan Carlos Sainz. Russell was na afloop heel erg tevreden met zijn sessie.

Russell noteerde in de laatste seconden van de derde kwalificatiesessie een paarse sector. Het publiek schoof naar het puntje van hun stoel, want even dacht men dat Russell de pole position kon afsnoepen van de razendsnelle Sainz. Hij kwam uiteindelijk slechts 0,072 seconden te kort. De tweede plaats was desalniettemin een goed resultaat voor Russell, hij vond dat zelfs overigens ook.

Na afloop van de kwalificatie was Russell nat van het zweet. De Britse Mercedes-coureur sloeg eventjes een paar liter water achterover en sprak zich daarna grijnzend uit bij interviewster van dienst Danica Patrick: "Dit was zeker een enorm uitdagende sessie. Als je in de auto zit, dan lijkt het net alsof je in een soort sauna zit. Ik ben tot nu toe echt enorm blij met dit weekend. Ik had echt veel zelfvertrouwen toen ik de auto zat, het team heeft het dan ook geweldig gedaan met onze strategie vandaag."