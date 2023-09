Koele kikker Sainz: "Mercedes is sterk in de race"

Carlos Sainz verkeert momenteel in bloedvorm. De Spaanse Ferrari-coureur greep in de Singaporese kwalificatie de macht in de Formule 1. Voor het tweede raceweekend op rij pakte hij de pole position. Sainz was na afloop apetrots, maar hij weet nog niet helemaal of Ferrari ook sterk zal zijn in de race.

Sainz ging er eventjes goed voor zitten tijdens het allesbeslissende gedeelte van de kwalificatie. De Spanjaard zag dat beide Red Bulls al waren afgevallen en dat zijn concullega's last hadden van elkaar in het verkeer. Hij hield de concentratie en dat pakte dus enorm goed uit. De pole position was een feit en dat zorgde voor een reusachtig feestje in de pitbox van het team van Ferrari.

Geen fouten maken

Sainz verscheen na afloop met een enorme grijns op zijn gezicht voor de camera's. Terwijl de kunstlampen schenen, sprak Sainz zich uit bij interviewster van dienst Danica Patrick: "Ik zorgde ervoor dat ik geen fouten maakte tijdens mijn rondje. Als je het clean houdt, komt het meestal goed in Singapore. We hebben een goede auto tijdens bepaalde omstandigheden. Deze korte apexes en veel veranderingen van de kant waar we op rijden, het lijkt alsof onze auto zich daar dit weekend enorm goed bij voelt."

Sainz durft nog niet te zeggen dat zijn team de topfavoriet is voor de race van morgen. Sterker nog, hij noemt de racepace het zwakste punt van Ferrari. Hij blijft rustig: "Mercedes is normaal gesproken iets sneller dan ons op raceday. Ze hebben waarschijnlijk een andere bandenstrategie dan wij hebben. We moeten daar goed opletten. Als ik gewoon mijn focus houd op mijn race, dan kunnen we voor de zege gaan."