Lawson wil Super Formula-seizoen afmaken

Liam Lawson maakt zich in Singapore op voor zijn derde invalbeurt bij het team van AlphaTauri. De Nieuw-Zeelander viel in Zandvoort voor het eerst in voor de geblesseerde Daniel Ricciardo. Lawson is dit seizoen ook actief in de Super Formula en hij wil dat kampioenschap graag afmaken.

Lawson zit sinds de derde vrije training achter het stuur van de AlphaTauri-bolide. Hij moest last minute invallen aangezien Daniel Ricciardo een dag eerder zijn middenhandsbeentje had gebroken. Lawson zal vermoedelijk tot en met de Japanse Grand Prix in actie blijven komen omdat men verwacht dat Ricciardo pas in Qatar weer terug is. Dat zou Lawson goed uitkomen, want hij maakt nog steeds kans op de titel in de Super Formula.

In de Japanse klasse staat Lawson momenteel op de tweede plaats in het kampioenschap. Er staat alleen nog maar een double header in Suzuka op het programma, maar dit raceweekend clasht wel met de Mexicaanse Grand Prix. In gesprek met Motorsport.com legt Lawson uit dat hij hier wil racen: "Ik denk op dit moment dat ik het Super Formula-seizoen ga afmaken. Er is genoeg tijd voor onze laatste ronde voor Daniel om weer terug te keren. Nu pakken we het gewoon race voor race aan, maar ik zou genoeg tijd moeten hebben."

