'Schumacher dichtbij overstap naar WEC'

De kans dat Mick Schumacher volgend seizoen op de Formule 1-grid staat, is zeer klein. Momenteel zijn er zitjes vrij bij Williams en AlphaTauri, maar Schumacher behoort niet tot de kanshebbers voor deze plekjes. Het lijkt er nu echter sterk op dat Schumacher volgend jaar toch in een wereldkampioenschap rijdt.

Schumacher kreeg vorig jaar geen nieuw contract bij het team van Haas. Mercedes pikte hem vervolgens op als reservecoureur. Schumacher is dit seizoen dan ook bij alle Grands Prix aanwezig, maar een zitje voor 2024 lijkt er niet in te zitten. De Duitse coureur houdt hoop, maar geen van de andere teams heeft interesse in zijn diensten. Het is ook nog niet duidelijk of hij volgend seizoen nog steeds reservecoureur is van Mercedes.

Het lijkt er inmiddels op dat Schumacher onderdak heeft gevonden voor volgend seizoen. Volgens meerdere Duitse media waaronder Bild en AMuS, is Schumacher dichtbij een deal met Alpine. Hij zou geen Formule 1-contract gaan tekenen, maar hij is dicht bij een zitje voor het Hypercar-project van de Franse renstal. Alpine gaat vanaf volgend jaar deelnemen aan het WEC met een LMDh-programma. Schumacher maakt kans op één van de zitjes en dat zou dus betekenen dat we hem volgend jaar terug zien aan de start van de 24 uur van Le Mans.

