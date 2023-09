Marko ziet problemen: "Moeten Max meer vertrouwen geven"

Het team van Red Bull Racing is niet sterk aan het Singaporese raceweekend begonnen. In de eerste twee vrije trainingen waren Max Verstappen en Sergio Perez veel langzamer dan de concurrentie van Ferrari. Helmut Marko beseft zich dat er iets moet gebeuren, hij wil Verstappen meer vertrouwen geven.

In de eerste vrije trainingen zagen de Red Bulls er nog relatief snel uit. Verstappen eindigde in de top drie, maar het was wel duidelijk dat hij allesbehalve tevreden was. In de tweede vrije training was het een ander liedje aangezien Perez en Verstappen de sessie afsloten op de teleurstellende zevende en achtste plaats. Red Bull komt bijna een seconde te kort en dat betekent dat er iets moet gebeuren.

Red Bull-adviseur Helmut Marko voelt aan zijn water dat er snel moet worden ingegrepen. De Oostenrijker stelde tussen de trainingen door al dat er snel iets moet worden aangepast. In gesprek met de Duitse tak van Sky Sports was hij duidelijk: "Het wordt heel erg krap, maar dat hadden we al verwacht. Ferrari is heel snel in de langzame bochten. We moeten ervoor zorgen dat Max meer vertrouwen krijgt in zijn auto, maar het was duidelijk dat het hier tussen Ferrari en ons zou gaan."